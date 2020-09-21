الكويت.. السلطات تضبط فاشينيستا مشهورة بسبب "تسجيل صوتي"

كشفت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر مطلع، أن إدارة الجرائم الإلكترونية ضبطت اليوم الاثنين الـ"فاشينيستا" جمال النجادة وأحالتها إلى النيابة.

وكانت النيابة النيابة العامة أصدرت أمرا بضبط واحضار الفاشينستا جمال النجادة، على خلفية إساءتها للنيابة العامة في تسجيل صوتي.

جاء ذلك بعد انتشار مقطع صوتي منسوب لها انتقدت فيه ملاحقة النيابة العامة للمشاهير، على خلفية التحقيق معها ومع مجموعة من المشاهير بقضية غسيل الأموال وتضخم الحسابات.

وانتقدت النجادة في المقطع المتداول ملاحقة النيابة لها وللمشاهير الآخرين، قائلة "إنهم لا يملكون مبالغ كبيرة تتطلب كل هذه الملاحقات، في الوقت الذي تتجاهل فيه النيابة ملاحقة سارقي المليارات".

الفاشنيستا جمال النجادة:

تقول اتقضون يعني تمسكون

😂😂.

تلاحقون المشاهير الذين يملكون 3 مليون..

وتهدون أهل المليارات ؟



معقوله تكضون صدق التجنيس مسوي شغل pic.twitter.com/GQIhODQPkg — أ . حبيب الكل (@720a) September 15, 2020

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي، القبس