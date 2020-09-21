الكويت.. السلطات تضبط فاشينيستا مشهورة بسبب "تسجيل صوتي"
كشفت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر مطلع، أن إدارة الجرائم الإلكترونية ضبطت اليوم الاثنين الـ"فاشينيستا" جمال النجادة وأحالتها إلى النيابة.
وكانت النيابة النيابة العامة أصدرت أمرا بضبط واحضار الفاشينستا جمال النجادة، على خلفية إساءتها للنيابة العامة في تسجيل صوتي.
جاء ذلك بعد انتشار مقطع صوتي منسوب لها انتقدت فيه ملاحقة النيابة العامة للمشاهير، على خلفية التحقيق معها ومع مجموعة من المشاهير بقضية غسيل الأموال وتضخم الحسابات.
وانتقدت النجادة في المقطع المتداول ملاحقة النيابة لها وللمشاهير الآخرين، قائلة "إنهم لا يملكون مبالغ كبيرة تتطلب كل هذه الملاحقات، في الوقت الذي تتجاهل فيه النيابة ملاحقة سارقي المليارات".
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• (اضغط على اللايك ❤ دعماً لنا) . بالفيديو… #الكويت: استدعاء الفاشنيستا جمال النجادة للتحقيق بتهمة الإساءة للنيابة العامة . الأحد، 20 سبتمبر 2020 . أصدرت النيابة العامة في الكويت، اليوم الأحد، أمرا بضبط وإحضار الفاشنيستا جمال النجادة للتحقيق معها بعد اتهامها بالإساءة إلى النيابة العامة بتسجيل صوتي، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية. وتم إصدار أوامر الضبط بعد اتهام الفاشنيستا بالإساءة إلى النيابة العامة ووزارة الداخلية بمقطع صوتي منسوب لها انتقدت فيه ملاحقة النيابة العامة للمشاهير، على خلفية التحقيق معها ومع مجموعة من المشاهير بقضية غسيل الأموال وتضخم الحسابات. وانتقدت الفاشنيستا في المقطع المتداول ملاحقة النيابة لها وللمشاهير الآخرين، قائلة: "إنهم لا يملكون مبالغ كبيرة تتطلب كل هذه الملاحقات، في الوقت الذي تتجاهل فيه النيابة ملاحقة سارقي المليارات"، وفقا لقولها. وكانت النجادة من بين المشاهير الذي خضعوا للتحقيق في الأسبوعين الماضيين، بعد استدعاء مجموعة من المتهمين بغسيل الأموال للنيابة العامة للتحقيق معهم، ليتم إخلاء سبيلهم بعد ساعات من التحقيق بكفالات مالية متفاوتة. ووجهت النيابة للمشاهير تهمة غسيل الأموال والإعلان عن السلع والخدمات دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة، ومخالفة قانون حماية المستهلك. • • < كن مع الحدث أولاً بأولا ... hanialfardan< #اخبار #صحافة #دولية #رياضة #منوعات #صحة #تقنية #اكسبلور #البحرين #السعودية #الامارات
الفاشنيستا جمال النجادة:— أ . حبيب الكل (@720a) September 15, 2020
تقول اتقضون يعني تمسكون
😂😂.
تلاحقون المشاهير الذين يملكون 3 مليون..
وتهدون أهل المليارات ؟
معقوله تكضون صدق التجنيس مسوي شغل pic.twitter.com/GQIhODQPkg
المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي، القبس