مصر تسجل 115 إصابة و20 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الأحد، عن تسجيلها 115 إصابة و20 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 115 إصابة لتصل إلى 102015 حالة.

ويشير هذا العدد إلى تراجع مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في مصر، حيث بلغ يوم 18 سبتمبر 131 حالة، وفي 19 سبتمبر 128.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 20 وفاة جديدة جراء الفيروس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 5770.

ويمثل هذا العدد ارتفاعا طفيفا لمؤشر الوفيات اليومية الذي وصل يوم 18 سبتمبر إلى 18 حالة، وفي 19 سبتمبر إلى 17 شخصا.

كما أفاد مجاهد بخروج 866 مريضا من المستشفيات بعد شفائهم، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 89532 شخصا.

وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما، لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

وفي أحدث تخفيف للإجراءات، ذكرت الحكومة مؤخرا أنها ستسمح بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة اعتبارا من 21 سبتمبر وذلك بعد حظرها لشهور في مسعى لاحتواء انتشار الفيروس.

المصدر: وكالات