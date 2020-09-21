المنامة توضح حقيقة "إحباط مخطط إرهابي مدعوم من الحرس الثوري الإيراني"

أصدرت الداخلية البحرينية توضيحا بشأن تقارير صحفية تحدثت عن أن أجهزة الأمن في البلاد أحبطت "مخططا إرهابيا هائلا" وزُعم أن الحرس الثوري الإيراني يقف وراءه.

وأعلنت الوزارة في توضيحها أن القضية المشار إليها ليست جديدة بل تعود إلى أوائل العام الجاري وهي منظورة حاليا أمام المحكمة المختصة، مشيرة إلى أن نشر صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية اليومية تفاصيل القضية بشكل غير دقيق وبهذا الأسلوب يؤثر على سيرها أمام المحكمة.

توضيح من وزارة الداخليةhttps://t.co/PlqTEmqQ6G — Ministry of Interior (@moi_bahrain) September 20, 2020

وتابعت الوزارة: "كان الأحرى بالصحيفة مراعاة الإطار الزمني الصحيح والواقعي وفي هذا السياق فإننا نهيب بكافة وسائل الإعلام الالتزام بالمعايير المهنية المعمول بها في هذا المجال".

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وشددت الوزارة على أن طريقة العرض الصحفي "أحدثت حالة من اللبس والبلبلة محليا وإقليميا"، معربة عن التزام أجهزة الأمن البحرينية بأداء واجباتها في حفظ أمن الوطن.

وزعمت التقارير المذكورة في وقت سابق من اليوم أن أجهزة الأمن البحرينية أحبطت ما تم تسميته "مخططا إرهابيا هائلا" مدعوما من قبل الحرس الثوري الإيراني، مفيدة بأن القضية تشمل 18 متهما وتم إفشال المخطط بعد العثور على عبوة ناسفة في منطقة البديع كانت معدة لاستهداف وفد أجنبي وصل المملكة بزيارة رسمية.

وغطت التقارير القضية دون توضيح أنها قديمة، ما دفع بعض وسائل الإعلام إلى الربط بين المخطط المزعوم واتفاقية السلام التي أبرمتها البحرين مع إسرائيل في وقت سابق من سبتمبر الجاري.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية