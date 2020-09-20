استمرار تراجع الإصابات اليومية بكورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 203 إصابات جديدة بفيروس كورونا في تراجع مستمر لحصيلة حالات الإصابة اليومية.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 203 ليصل إلى مستوى 49826 حالة.

وتشير حصيلة اليوم إلى استمرار التراجع التدريجي لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الجزائر حيث بلغ يوم 17 سبتمبر 228 حالة، وفي 18 سبتمبر 219، وفي 19 سبتمبر 210 حالات.

من جهة أخرى، ذكرت وزارة الصحة الجزائرية أنها رصدت خلال اليوم الماضي 7 وفيات ناجمة عن المرض ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى نقطة 1672 شخصا.

ويشهد مؤشر الوفيات بفيروس كورونا في الجزائر استقرارا نسبيا حيث بلغ يوم 17 سبتمبر 9 حالات، وفي 18 سبتمبر 6، ومثلها أيضا في 19 سبتمبر.

ورصدت الوزارة تعافي 124 مريضا، ليصل عدد الأشخاص الذين غادروا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء إلى 35047.

وسبق أن وجه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تعليمات إلى أعضاء الحكومة بإعداد تقرير عن الدخول المدرسي والجامعي ليعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم، بخصوص إمكانية استئناف الدراسة في قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني وهذا بالتنسيق مع اللجنة العلمية لمتابعة وضعية الوباء في البلاد.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية