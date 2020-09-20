القوات البحرية السعودية تتسلم زوارق اعتراضية فرنسية

تسلمت القوات البحرية السعودية، اليوم الأحد، زوارق اعتراضية من نوع "HSI32" الفرنسية، وذلك ضمن اتفاقية موقعة مع شركة CMN الفرنسية.

ورعى قائد القوات البحرية الملكية السعودية، الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، حفل تسليم واستلام الدفعة الثانية والثالثة من مشروع الزوارق الاعتراضية الفرنسية السريعة من طراز "HSI32"، في المنطقة الشرقية بالمملكة.

وتشير وزارة الدفاع السعودية إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون المشترك بين المملكة وجمهورية فرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري.

قائد #القوات_البحرية_الملكية_السعودية يرعى مراسم تسليم واستلام زوارق الاعتراض السريعة الدفعة الثانية والثالثة من مشروع الزوارق الاعتراضية السريعة الفرنسية من نوع(HSI32) بالمنطقة الشرقية.#نعود_بحذرhttps://t.co/2Vynyw3IsVpic.twitter.com/W507g2GSsb — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) September 20, 2020

وحسب الدفاع السعودية، فقد اشتملت الاتفاقية الموقعة مع شركة CMN الفرنسية، على تصنيع وتوريد عدد من الزوارق السريعة من نوع "HSI32"، جزء منها يصنع في فرنسا والجزء الآخر في المملكة ضمن برنامج نقل التقنية، "حيث تعد هذه الزوارق من أحدث الزوارق الاعتراضية البحرية السريعة في العالم".

المصدر: RT