الري المصرية: موسم الفيضان مستمر لـ3 شهور والسيول تقترب

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري المصرية، إن موسم الفيضان بدأ في أغسطس الماضي ويستمر لثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن موسم السيول أوشك على البدء.

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ونقلت بوابة "أخبار اليوم" عن السباعي قوله إن مصر تمر الآن بفترة موسم الفيضان التي بدأت في مطلع شهر أغسطس، وتستمر لمدة 3 شهور.

وأضاف السباعي في تصريحات لقناة "dmc"، مساء السبت، أن الوزارة تتابع كميات المياه التي تصل إلى مصر وتتراكم أمام السد العالي بشكل يومي، مشيرا إلى أن وزير الري، محمد عبد العاطي، موجود في أسوان، لتفقد المنشآت المائية الخاصة بالسد العالي.

وأشار إلى أن موسم السيول بصدد أن يبدأ ما بين فترة الخريف والشتاء، لافتا إلى أن الوزارة تتابع كافة مخرات السيول وشبكات الترع والمصارف، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أي كمية من المياه، والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة.

وكانت لجنة تنظيم إيراد النهر المصرية قد استعرضت في اجتماعها برئاسة وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، موقف فيضان النيل، وإجراءات رصد وتحليل وتقييم حالته، وكميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائي الحالي 2021-2022.

وبحسب بيان وزارة الري، من المتوقع بدء انحسار معدلات الأمطار على منابع النيل بنهاية شهر سبتمبر.

وأظهرت المؤشرات الأولية للفيضان أنه أعلى من المتوسط، وأن الوارد خلال أغسطس وسبتمبر حتى الآن أعلى من نظيره في العام الماضي.

المصدر: أخبار اليوم+ سبوتنيك