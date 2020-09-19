المتحف المصري الكبير يستقبل ألفي قطعة أثرية جديدة (صور)

وسط إجراءات أمنية مكثفة، استقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، ألفي قطعة أثرية مختلفة الأحجام قادمة من المتحف المصري بالتحرير والمخزن المتحفي بتل اليهودية ومنطقة آثار الهرم.

وأوضح اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على المتحف الكبير والمنطقة المحيطة، أنه بعد وصول تلك المجموعة الجديدة بلغ عدد القطع التي تم نقلها إلى المتحف الكبير حتى الآن 54 ألف قطعة أثرية، ومن أهم القطع التي تم استقبالها اليوم عمودين من الغرانيت الوردي للملك رمسيس الثاني يبلغ ارتفاع كل منهما 6 أمتار ويزن كل عمود 13 طنا، حيث سيتم وضعهما علي الدرج العظيم ليكون بذلك آخر العناصر المعمارية الضخمة التي سيتم وضعها على الدرج العظيم.

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وأشار الطيب عباس، مدير عام الشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، أن تلك القطع تضم 54 قطعة أثرية من مجموعة الملك توت عنخ آمون تحتوي على مجموعة من الحلي والقلائد الذهبية، وكذلك تمثال من الخشب المذهب يصور الملك توت عنخ آمون على ظهر فهد. ويظهر الملك واقفا، وساقه اليسرى تتقدم يمناه على قاعدة مستطيلة الشكل مثبتة على ظهر الفهد، ويمسك الملك في إحدى يديه بعصا، وفي الأخرى يمسك بمذبة. ويرتدي الملك التاج الأبيض لمصر العليا، وعلى جبينه الصل المقدس وعقد عريض يغطي صدره وكتفيه وينتهي بصف من حبات الخرز.

بالإضافة الى مجموعة أخرى متميزة تنتمي إلى عصور مختلفة تبدأ من عصر الدولة القديمة حتى عصر الدولة الحديثة أهمها تمثال مزدوج لكاتب معبد آتون في تل العمارنة للمدعو مري رع، والذي تغير اسمه بعد ذلك إلى مري آتون، ويحتوي التمثال على العديد من الدعوات والألقاب الموجودة على لوح الظهر بتفاصيل ملونة بالأزرق.

وأخيرا استقبل المتحف الكبير مجموعة مميزة من المخزن المتحفي بتل اليهودية، عبارة عن أوان فخارية وعملات فضية ومجموعة من التماثيل المعدنية.

ومن جانبه، أوضح عيسى زيدان، المدير العام للشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، أن عملية استلام ونقل الآثار تسير طبقا للجدول الزمني المحدد وطبقا لسيناريو العرض الخاص بالمتحف، والذي من المقرر افتتاحه العام المقبل. وأضاف أنه تم نقل 47 قطعة خشبية من مركب خوفو الثانية بالهرم ليصبح بذلك إجمالي عدد القطع التي تم نقلها إلى المتحف الكبير 1053 قطعة خشبية.

ولفت المدير العام إلى أنه تم عمل تقرير لكل قطعة منفصلة على حدة لإثبات حالة حفظها بصورة دقيقة، وقام فريق المرممين من المتحف المصري الكبير بأعمال التوثيق والترميم لجميع القطع، وأن عملية تغليف ونقل القطع الأثرية تمت على أعلى قدر من الكفاءة وطبقا للمعايير العلمية المتبعة في تغليف ونقل الآثار

وأضاف زيدان أن القطع الأثرية الخاصة بالملك توت عنخ آمون تم إدخالها إلى معمل ترميم الأخشاب ومعمل ترميم الآثار الغير عضويه حيث ستخضع إلى أعمال الترميم والصيانة من قبل فريق عمل متخصص من مرممي مركز الترميم لكي تكون جاهزة للعرض عند افتتاح المتحف.

ناصر حاتم

المصدر: RT