وفاة رجل الأعمال المصري محمد فريد خميس

توفي الملياردير المصري، محمد فريد خميس، اليوم السبت، في مستشفى بالولايات المتحدة بعد صراع مع المرض.

وقالت مجموعة "النساجون الشرقيون"، التي كان خميس يرأس مجلس إدارتها، في بيان: "فقدت مصر قامة وطنية عظيمة، قضت عمرها في خدمة هذا الوطن... غيب الموت رائد الصناعة المصرية محمد فريد خميس، بعد صراع مع المرض".

وكان خميس يمتلك شركات عديدة أبرزها مجموعة "النساجون الشرقيون" التي تتبع لها مصانع تتوزع بين الولايات المتحدة وبلجيكا والصين ومصر.

وولد خميس عام 1940 بمحافظة الشرقية وله ابن وابنتان، وحصل على درجة بكالوريوس تجارة ودراسات عليا في صناعة المنسوجات من الولايات المتحدة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية