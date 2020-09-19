الأردن.. مقتل مطلوب وإصابة رجل أمن بعد اشتباك مسلح في مأدبا فجرا

قتل مطلوب وأصيب شخصان، أحدهما من رجال الأمن العام، اليوم السبت، خلال تبادل لإطلاق النار، في محافظة مأدبا وسط الأردن.

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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه على أثر متابعة أحد الأشخاص المطلوبين، وبحقه 11 مذكرة أمنية، من بينها إطلاق عيارات نارية باتجاه مركز أمن ذيبان، تم فجر اليوم تحديد مكان تواجده برفقة عدد من الأشخاص في محافظة مأدبا، حيث توجهت قوة أمنية للمكان لإلقاء القبض عليه.

وأضاف المتحدث أن المطلوب بدأ بإطلاق النار فور مشاهدته عناصر القوة الأمنية، ما أدى لإصابة أحد رجال الأمن العام.

وتابع الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه بعد إصابة عنصر الأمن، نفذت القوة الأمنية على الفور قواعد الاشتباك وتم الرد على مطلق النار ومن معه بالمثل، ما أدى إلى إصابة الشخص المطلوب ووفاته وإصابة شخص آخر ممن كانوا برفقته، وجرى ضبط سلاح ناري وبدأت التحقيقات.

المصدر: عمون