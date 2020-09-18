مصر.. تفاصيل إنقاذ الجيش المصري 11 تركيا من الغرق ودور المخابرات في العملية

كشفت وسائل الإعلام المصرية عن تفاصيل إنقاذ قوات حرس الحدود 11 صيادا تركيا من الغرق في المياه المصرية.

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وأكدت وسائل الإعلام المصرية أن الواقعة تعود إلى عام 2019 وفقا لتصريحات اللواء أركان حرب أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود، وتم إنقاذ 11 تركيا بعد غرق لانش الصيد الخاص بهم في منطقة أبو رماد في 2019 وتم انتشالهم من المياه وتقديم الرعاية الطبية والصحية لهم، حتى تم تسليمهم لجهات الاختصاص.

وأضاف شحاتة، خلال حواره في برنامج "مصر تستطيع"، الذي يعرض على شاشة "DMC"، أن أحد أفراد هؤلاء الطاقم كان يشعر بتعب بسبب الحادث، "خدناهم وكشفنا عليهم، اطمنا عليهم، وبعد كده تواجدوا في إحدى مكاتب المخابرات التابعة لنا وقدمنا لهم وجبة الضيافة إلى أن تم تسليمهم لجهات الاختصاص".

وأشار قائد قوات حرس الحدود، إلى أن قوات حرس الحدود مدربين ومؤهلين على البحث والإنقاذ، ويتم أخذ فرقة تخصصية في هذا الأمر، موضحًا أن قوات حرس الحدود تتعاون في أعمال البحث والإنقاذ مع القوات الجوية والبحرية، فضلًا عن هناك خط تواصل ما بين قوات حرس الحدود ومركز البحث والإنقاذ الرئيسي.

وأوضح أن هناك خط تواصل مباشر بين قوات حرس الحدود وبين مركز العلميات الدائم للقوات المسلحة ومركز العمليات القوات الجوية والقوات البحرية، طبقا لمكان الحدث وتواجدنا على حدود وسواحل الدولة نساهم في البحث والإنقاد للعناصر التي قد تتعرض لمشاكل أيا كان السبب سيول أو غرق أحد المراكب طبقا لمكان الحدث.

المصدر: وسائل إعلام مصرية