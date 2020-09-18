إسرائيل تعتزم تنظيم رحلات بحرية من دبي إلى حيفا

أفاد موقع "إسرائيل بالعربية" بأن شركة شحن بحرية إسرائيلية تعتزم تسيير خط للرحلات البحرية بين إمارة دبي ومدينة حيفا بإسرائيل.

ونشر الموقع تغريدة على حسابه في تويتر، أوضح من خلالها أن شركة الشحن الإسرائيلية "MSC" تعتزم تشييد خط للرحلات البحرية في أبريل المقبل، سيغادر من دبي ويمر عبر أبوظبي وصولا إلى حيفا الإسرائيلية، ومن هناك إلى إيطاليا.

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ونقل الموقع عن الرئيس التنفيذي للشركة، قوله: "هناك الكثير من الاهتمام بهذه الرحلة البحرية".

تعتزم شركة الشحن الإسرائيلية “MSC” تشييد خطًا للرحلات البحرية في أبريل المقبل، سيغادر من دبي ويمر عبر أبوظبي وصولا إلى حيفا الإسرائيلية ومن هناك إلى إيطاليا بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية. الرئيس التنفيذي للشركة: "هناك الكثير من الاهتمام بهذه الرحلة البحرية" pic.twitter.com/0Gt6yF0APt — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 18, 2020

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي