"اليونسيف" تدعم الأردن بـ40 جهاز تنفس اصطناعي لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، تسلمها 40 جهاز تنفس اصطناعي متطورا، من منظمة "اليونسيف" التابعة للأمم المتحدة، لمواكبة الاستجابة الوطنية في مواجهة فيروس كورونا.

وأكد وزير الصحة، سعد جابر، خلال مراسم استلام أجهزة التنفس الاصطناعي، على أهمية الشراكة مع منظمة "اليونسيف" في دعم القطاع الصحي الأردني من خلال الدعم السخي، لاسيما في مواجهة هذا الوباء العالمي".

وبين، أن "الأجهزة المقدمة من حكومة كندا، ستساهم في دعم القطاع الصحي وعلاج الكثير من المرضى والأطفال في وحدات العناية المركزة الذين هم بأمس الحاجة إليها، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الكوادر العاملة بالمستشفيات في محاربة الفيروس".

من جانبها، قالت ممثلة "اليونسيف" في الأردن تانيا شابويزات: "يبدو من الواقع الحالي أن تعايشنا مع جائحة كورونا، سوف يستمر على المدى الطويل، وبالتالي، من الضروري المواصلة في تجهيز خدمات الرعاية الصحية بشكل كامل وحماية العاملين في المجال الصحي القائمين على خطوط الاستجابة الأمامية".

وأضافت: "تلتزم اليونسيف بدعم الحكومة الأردنية من أجل تعزيز نظام الصحة العامة للاستجابة لهذه الجائحات الحالية والمستقبلية لخلق عالم أكثر أمانا للأطفال".

ويبلغ مجموع التبرعات التي قدمتها اليونسيف للحكومة الأردنية، ما يقارب الـ3 ملايين دولار أمريكي من الإمدادات الطبية كجزء من الدعم المقدم من وكالات الأمم المتحدة لتنفيذ خطة التأهب والاستجابة الوطنية لمكافحة الجائحة.

المصدر: "وكالات أردنية"