الأردن.. إجراءات جديدة لإتمام الزواج في الكنائس

حدد رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن مطران الروم الأرثوذكس خريستوفورس عطا لله الإجراءات الاحترازية التي يجب على الكنائس الالتزام بها، بعد إعلانه تعليق الصلوات بالكنائس.

وقال عطا الله في بيان له اليوم الأربعاء: "نسمح للكهنة في كافة كنائس المملكة بإتمام سر الزواج أو المعمودية المقدسين للذين سبق وأن حددوا مواعيد الخدمة في هذه الفترة شريطة أن تتم في داخل الكنيسة، وأن لا يتجاوز عدد الحضور 20 شخصا مع الالتزام بوضع الكمامات وعدم المصافحة والتقبيل والحفاظ على مسافات التباعد الآمنة".

وأكد على "عدم السماح بتواجد الفرق الكشفية أو الموسيقية أمام الكنيسة وعدم التجمع أمام باب الكنيسة وساحاتها بعد الانتهاء من إقامة خدمة صلاة الزواج أو المعمودية"، داعيا إلى "عدم إقامة الحفلات والسهرات والتجمعات بعد الانتهاء من إتمام خدمة سر الزواج وسر المعمودية المقدسين وذلك حفاظا على سلامتهم والسلامة العامة".

وقرر المجلس الاثنين أول من أمس تعليق الصلوات والقداديس في كافة كنائس المملكة لمدة أسبوعين اعتبارا من الخميس، استجابة للإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

المصدر: "وكالات أردنية"