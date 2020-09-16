الطيبي: على إسرائيل أن تحقق السلام مع مواطنيها العرب أولا

دعا النائب عن "القائمة المشتركة" في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي الحكومة الإسرائيلية، إلى تحقيق السلام مع مواطنيها العرب أولا.

وكتب الطيبي على "تويتر": "أقترح أولا تحقيق السلام مع 20 % من المواطنين، وهم المواطنون العرب. وأن يشمل اتفاق السلام بندا واحدا فقط.. جميع المواطنين في إسرائيل سواسية".

מציע קודם לעשות שלום עם 20% מהאזרחים: האזרחים הערבים. בהסכם השלום יהיה סעיף אחד בלבד:

כל האזרחים במדינת ישראל יהיו שווים. — Ahmad Tibi (@Ahmad_tibi) September 16, 2020

المصدر: "وكالات"