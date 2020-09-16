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الطيبي: على إسرائيل أن تحقق السلام مع مواطنيها العرب أولا

أخبار العالم العربي

الطيبي: على إسرائيل أن تحقق السلام مع مواطنيها العرب أولا
النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي
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دعا النائب عن "القائمة المشتركة" في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي الحكومة الإسرائيلية، إلى تحقيق السلام مع مواطنيها العرب أولا.

وكتب الطيبي على "تويتر": "أقترح أولا تحقيق السلام مع 20 % من المواطنين، وهم المواطنون العرب. وأن يشمل اتفاق السلام بندا واحدا فقط.. جميع المواطنين في إسرائيل سواسية".

المصدر: "وكالات"

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