وفاة أحد مؤسسي "حماس" في الضفة الغربية جراء كورونا

نعت حركة "حماس" الفلسطينية المسيطرة على قطاع غزة اليوم الأربعاء، أحد أبرز قادتها في الضفة الغربية الذي فارق الحياة جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الحركة في بيان لها أن أحد مؤسسي فرعها في الضفة، أحمد نمر أبو عرة، توفي فجر اليوم في محافظة طوباس متأثرا بإصابته بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

وأشارت الحركة إلى أن القيادي الراحل اعتقل لسنوات طويلة لدى إسرائيل، وكان بين 415 ناشطا فلسطينيا أبعدتهم السلطات الإسرائيلية عام 1967 إلى منطقة مرج الزهور جنوب لبنان.

المصدر: سوا