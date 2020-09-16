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ولي عهد البحرين يتطوع في التجارب السريرية الثالثة للقاح كورونا

أخبار العالم العربي

ولي عهد البحرين يتطوع في التجارب السريرية الثالثة للقاح كورونا
@MOH_Bahrain
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني
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 تطوع ولي العهد البحريني والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، سلمان بن حمد آل خليفة، في التجارب السريرية الثالثة للقاح كورونا "كوفيد-19"، وفق ما أفادت وزارة الصحة البحرينية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الدراسة تجري بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بشركة G42 وتتمحور حول الفعالية والمناعة المكتسبة من اللقاح المطور من قبل شركة سينوفارم "سي. إن. بي. جي".

ولفتت إلى أن مدة المشاركة في التجربة ستستمر حوالي شهرين، وقد تمتد فترة المتابعة إلى 12 شهرا.

وأكدت الوزارة أن اللقاح نجح في اجتياز المرحلتين الأولى والثانية من التجارب في الصين دون أي آثار ضارة، حيث وصلت نسبة المتطوعين الذين تمكنوا من توليد أجسام مضادة بعد يومين من الجرعة إلى 100، مشيرة إلى أن المرحلة الثالثة النهائية تتطلب تجربة اللقاح على أعداد أكبر.

وسجلت البحرين حتى اليوم 61643 إصابة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل 215 حالة وفاة، و54,831 حالة تعافي.

المصدر: وزارة الصحة البحرينية

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