 
مباشر

العراق يسلم الكويت رفات 21 مفقودا منذ حرب الخليج

أخبار العالم العربي

العراق يسلم الكويت رفات 21 مفقودا منذ حرب الخليج
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oqvr

يسلم العراق اليوم الأربعاء، الكويت رفات 21 أسيرا فقدوا خلال حرب الخليج الأولى عند اجتياح العراق للأراضي الكويتية.

 وقالت السفارة الكويتية في بغداد ببيان صحفي: "استمرارا للجهود المبذولة بملف الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى يتم اليوم نقل وتسليم رفات يعتقد بأنها تعود لأسرى ومفقودين كويتيين عثر عليهم في بادية السماوة بناء على المؤشرات الأولية".

وأضافت: "سيتم اجراء عمليات الفحص الجيني والتعرف على تلك الرفات في دولة الكويت من خلال الإدارة العامة للأدلة الجنائية لمطابقة النتائج مع قاعدة بيانات الاسری والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى".

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا