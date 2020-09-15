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البحرين وإسرائيل تبحثان التعاون في مجال النقل

أخبار العالم العربي

البحرين وإسرائيل تبحثان التعاون في مجال النقل
AFP JACK GUEZ
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بحث وزير المواصلات والاتصالات البحريني كمال بن أحمد محمد مع وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف التعاون بين تل أبيب والمنامة في مجال النقل والمواصلات.

وأفادت وكالة أنباء البحرين الرسمية بأن الوزيرين بحثا في اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء "سبل التعاون في مختلف مجالات النقل والمواصلات وآليات تطويرها وانعكاساتها القادمة على اقتصاديات المنطقة، حيث يتوقع أن يفتح إعلان تأييد السلام آفاقا جديدة للازدهار والتنمية".

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وتبادل الجانبان "التهاني بتوقيع إعلان تأييد السلام بين البلدين".

ويأتي ذلك بعد توقيع اتفاقين حول تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين والإمارات في البيت الأبيض بواشنطن بوساطة الولايات المتحدة.

المصدر: وكالة "بنا"

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