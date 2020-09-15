تفاصيل عن معركة وحدات "للجيش الليبي" ضد مجموعة من "الدواعش" الأجانب بمدينة سبها

أفادت غرفة عمليات سبها المشتركة التابعة "للجيش الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، بأن 3 من أفراد الجيش قتلوا خلال معركة مع "الدواعش" استمرت 9 ساعات بأحد أحياء مدينة سبها.

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وذكرت غرفة العمليات العسكرية في مدينة سبها، أن المعركة انتهت بالقضاء على جميع "الدواعش التكفيريين".

ونشرت الغرفة على حسابها في "فيسبوك" في وقت سابق صورة قالت إنها لجثة أمير المجموعة الإرهابية، ويدعى أبو علي اليمني.

ولاحقا أفيد بمقتل 11 مسلحا "للدواعش" من جنسيات أجنبية مختلفة خلال الاشتباكات مع قوات الجيش، كما جرى احتجاز امرأة مع طفلين.

وبشأن العملية العسكرية، ذكرت الغرفة العسكرية التابعة للجيش في وقت سابق أن معلومات وردت عن تحركاتٍ لمجموعة إرهابية داخل حي عبد الكافي السكني في مدينة سبها، الواقعة جنوب غرب البلاد، تحركت على إثرها "وحدات من الكتيبة 116 مشاة ووحدات من الكتيبة 160 مشاة بالقوات المسلحة العربية الليبية. ونجحت في اقتحام أوكار الجماعات الإرهابية والقضاء على عدد منهم، كما تقوم بمطاردة فلول هذه الجماعات التي فرت باتجاه مكب حي عبدالكافي، ولا زالت الاشتباكات قوية حتى الأن".

المصدر: غرفة عمليات سبها المشتركة