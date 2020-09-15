حريق داخل مجمع تجاري قيد الإنشاء في وسط بيروت

أفاد رئيس شعبة الخدمة والعمليات في ​الدفاع المدني​ اللبناني جورج أبو موسى، أنه تمت السيطرة على الحريق الذي شب في مبنى تجاري قيد الانشاء ​وسط بيروت​، ولم تعرف بعد أسباب الحريق.

وكان الحريق اندلع صباحا في المكان، وهرعت على الفور سيارات الدفاع المدني وفوج الاطفاء وعملت على إخماده.

الدفاع المدني يعمل على اطفاء الحريق الان.. #بيروتpic.twitter.com/oxIYmjx7Eo — Salman Andary (@salmanonline) September 15, 2020

دخان يتصاعد من اسواق بيروت.. من دون معرفة الاسباب ومناشدة للدفاع المدني لاطفاء الحريق .. #بيروتpic.twitter.com/5ra4AcXtMr — Salman Andary (@salmanonline) September 15, 2020

المنبى المحترق لشركة AISHTI. يتمتع التصميم بخطوط المصممة الراحلة زها حديد الانسيابية،وهو من اخر تصميماتها. تصميم المبنى يسمح بالاستفادة من الإضاءة الطبيعية خلال ساعات النهار. وبلغت ميزانية المشروع 40 مليون دولار تقريباً. وكان ينتظر أن تنتهي الأعمال من المشروع الضخم قريباً. pic.twitter.com/4AcxR2Gz2h — Salman Andary (@salmanonline) September 15, 2020

المصدر: وسائل إعلام لبنانية