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حريق داخل مجمع تجاري قيد الإنشاء في وسط بيروت

أخبار العالم العربي

حريق داخل مجمع تجاري قيد الإنشاء في وسط بيروت
RT
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أفاد رئيس شعبة الخدمة والعمليات في ​الدفاع المدني​ اللبناني جورج أبو موسى، أنه تمت السيطرة على الحريق الذي شب في مبنى تجاري قيد الانشاء ​وسط بيروت​، ولم تعرف بعد أسباب الحريق.

وكان الحريق اندلع صباحا في المكان، وهرعت على الفور سيارات الدفاع المدني وفوج الاطفاء وعملت على إخماده.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

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