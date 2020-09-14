هزة أرضية في الجزائر

أعلنت السلطات الجزائرية اليوم الاثنين، تسجيل هزة أرضية بلغت شدتها 3.2 درجة على سلم ريختر بمنطقة برج البحري بالجزائر العاصمة.

وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، فإن "مركز الهزة حدد بـ9 كم شمال غرب بلدية برج البحري"، فيما لم تعلن السلطات عن وقوع أي إصابات أو خسائر مادية.

وشهدت الجزائر في شهر أيلول الماضي عودة للنشاط البركاني، بعد تسجيلها 5 هزات ارتدادية ضربت محافظات شرق وغرب وشمال البلاد، تراوحت قوتها بين 3 و4 درجات بمقياس ريختر.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.8 in Northern Algeria 41 min ago pic.twitter.com/w0ZDybXKna — EMSC (@LastQuake) September 14, 2020

المصدر: "النهار الجزائرية"