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هزة أرضية في الجزائر

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هزة أرضية في الجزائر
Sputnik
مقاييس رصد الزلازل والهزات الأرضية
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أعلنت السلطات الجزائرية اليوم الاثنين، تسجيل هزة أرضية بلغت شدتها 3.2 درجة على سلم ريختر بمنطقة برج البحري بالجزائر العاصمة.

وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، فإن "مركز الهزة حدد بـ9 كم شمال غرب بلدية برج البحري"، فيما لم تعلن السلطات عن وقوع أي إصابات أو خسائر مادية.

وشهدت الجزائر في شهر أيلول الماضي عودة للنشاط البركاني، بعد تسجيلها 5 هزات ارتدادية ضربت محافظات شرق وغرب وشمال البلاد، تراوحت قوتها بين 3 و4 درجات بمقياس ريختر.

المصدر: "النهار الجزائرية"

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