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زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب الجزائر

أخبار العالم العربي

زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب الجزائر
صورة أرشيفية
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تعرض شمال الجزائر، وتحديدا على بعد 38 كيلومترا من مدينة قسنطينة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إلي هزة أرضية بلغت قوتها 4.9 درجة على مقياس ريختر.

وبحسب مركز رصد الزلازل، وقعت الهزة على بعد 38 كم بشمال غربي مدينة قسنطينة الجزائرية، في منطقة يعيش فيها حوالي 3.8 مليون شخص.

وكانت الجزائر قد شهدت الشهر الماضي عودة للنشاط البركاني، بعد تسجيلها 5 هزات ارتدادية ضربت محافظات في شرق وغرب وشمال البلاد، تراوحت قوتها بين 3 و 4 درجات بمقياس ريختر.

المصدر: مركز رصد الزلازل

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