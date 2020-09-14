سلطان عمان يصدر مرسوما بتعديل قانون ضريبة الدخل

أصدر السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد، مرسوما يقضي بتعديل عدد من أحكام قانون ضريبة الدخل في البلاد.

وأشار التعديل الجديد في القانون إلى "استبدال عبارة رئيس جهاز الضرائب بعبارة وزير المالية، أينما وردت في المرسوم السلطاني رقم 2009/28 المشار إليه".

وأضاف: "يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما".

🔴 عاجل | جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل.#مركز_الأخبارpic.twitter.com/JAFReI7t7s — مركز الأخبار (@omantvnews) September 14, 2020

وتابع: "ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا المادة رقم 140 من قانون ضريبة الدخل، فيعمل بها اعتبارا من السنة الضريبية التي تبدأ في الأول من يناير 2020 أو السنوات الضريبية التالية لها".

المصدر: "وكالات عمانية"