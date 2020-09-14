الكاظمي يجري تغييرات في مناصب مهمة منها وكيل المخابرات ومحافظ البنك المركزي
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أجرى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، عدة تغييرات في مناصب إدارية بينها منصب وكيل جهاز المخابرات الوطني ومحافظ البنك المركزي العراقي.
وعين الكاظمي مصطفى غالب محافظا للبنك المركزي ومنهل عزيز رؤوف الحبوبي أمينا لبغداد، وخالد العبيدي وكيلا لشؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني.
كما تم تعيين سامي المسعودي رئيسا لهيئة الحج والعمرة، وعلاء جواد حميد رئيسا لهيئة النزاهة، وسالم الجلبي مديرا للمصرف العراقي للتجارة.
المصدر: RT