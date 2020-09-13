قوات حفتر: نستمر في حماية المتظاهرين وندعوهم إلى عدم منح فرصة للمخربين

على خلفية الاحتجاجات المتواصلة في شرق ليبيا، أعرب "الجيش الوطني الليبي" عن دعمه لحق الشعب في التظاهر ودعا المحتجين إلى "عدم إعطاء فرصة للمخربين".

وأقر المتحدث باسم القيادة العامة لـ"الجيش الوطني" أحمد المسماري في بيان أصدره اليوم الأحد، بـ"حق الشعب في التظاهر ورفض الواقع المرير الذي وضع فيه المتآمرون والعملاء والخونة، البلاد".

وتابع: "تؤكد القيادة العامة على وقوفها إلى جانب الشعب في سبيل تحقيق مطالبه العادلة والخروج في مظاهرات للمطالبة بحقوقه وأهمها الأمن بكافة أشكاله الشخصي والاقتصادي وأمن الخدمات".

وشدد المسماري على استمرار "الجيش الوطني" في حماية المتظاهرين، داعيا إياهم إلى "التظاهر في الساحات العامة والميادين على أن تكون المظاهرات في وضح النهار حتى أن يتم تأمينها بشكل جيد".

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ودعا المتظاهرين إلى "عدم إعطاء فرصة للمخربين والمناوئين لقيامة مؤسسات الدولة لاستغلال المظاهرات في التخريب وتدمير وسرقة الممتلكات الخاصة والعامة".

وحملت قوات حفتر "المندسين من العناصر التكفيرية والإخوانية" المسؤولية عن التسلل "وتحويل اتجاهات المطالب لضرب الأجهزة الأمنية والحكومية لنشر الفوضى"، مناشدة المتظاهرين الانتباه لهم.

المصدر: RT