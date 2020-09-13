مظاهرات غاضبة شرق ليبيا لليوم الثالث (فيديو + صور)
شهدت مدن عدة شرق ليبيا مظاهرات لليوم الثالث على التوالي على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث تم إضرام نيران في مقر حكومي ببنغازي، بينما حاول محتجون اقتحام مديرية أمن المرج.
وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر إطلاق رصاص على مجموعة متظاهرين حاولوا اقتحام مديرية أمن المرج، وهم يفرون بعد إطلاق النار عليهم.
الرصاص الحي امام مديرية امن المرج لتفريق متظاهرين pic.twitter.com/lMZkBWeEl2— (Gahida Tw غيداء ) (@gadalibya17feb) September 13, 2020
مظاهرات أمام مديرية أمن #المرج بالمنطقة الشرقية pic.twitter.com/iFsNdCq26t— إبراهيم قصوده🇱🇾🇾🇪 (@EbrahimGasuda) September 13, 2020
وأكدت مصادر محلية أن محتجين حاولوا اقتحام مديرية أمن المرج شرقي البلاد على إثر مظاهرات غاضبة من انقطاعات التيار الكهربائي المستمرة، قائلة إن قوات الأمن أطلقت النار "في الهواء" لتفريق المتظاهرين.
وفي بنغازي، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر حريقا اندلع بالبوابة الخارجية لمقر الحكومة التي تدير شرق البلاد، بعد محاولة مجموعة من الأشخاص الهجوم على المبنى.
صور البارحة وكيف تمت السيطرة على الحريق بمدخل مقر الحكومة الليبية في #بنغازي. #ليبياpic.twitter.com/uXjEbQ6nlA— ViewsOnLibya ✪ (@LibyaViews) September 13, 2020
صورة متداولة | اقتحام مبنى حكومة الثني في مدينة #بنغازي وحرق البوابة الخارجيه والداخلية#ليبياpic.twitter.com/zkIK6NxPB5— المنارة للإعلام (@AlmanaraMedia) September 13, 2020
وبعد ساعات عاشتها بنغازي والمرج مع المظاهرات وحرق الإطارات، أعلنت السلطات المختصة إعادة السيطرة على الأوضاع في المدينتين بعد تدخل الأجهزة الأمنية وانتشار عناصرها داخل المناطق.
المرج— Libyan National Army (@DavidBiutitaman) September 13, 2020
مديرية أمن المرج وقوات الجيش تضبط الوضع في محيط مقر المديرية وتعيد الهدوء للمدينة بعد محاولة حرق المقر وإقتحامه على يد مجموعة حولت مسار المظاهرة . pic.twitter.com/rPnu7uv4jt
المصدر: وسائل إعلام ليبية