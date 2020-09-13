السيسي يقرّ جملة من التعديلات التشريعية

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، خمسة مراسيم تضاف بموجبها جملة من التعديلات على قوانين مرعية في البلاد.

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وأصدر السيسي القانون رقم 176 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.

فيما قضى القانون رقم 177 الذي أصدره الرئيس المصري بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 178 بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

كما أصدر القانون رقم 179 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وقانون رقم 180 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

وأصدر السيسي القانون رقم 181 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، والقانون رقم 182 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

وأصدر الرئيس المصري أيضا القانون رقم 183 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات.

المصدر: المصريون