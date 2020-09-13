العراق.. وصول طائرة سعودية محملة بالمساعدات الطبية

أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم الأحد، وصول طائرة سعودية إلى قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية، محملة بشحنة مساعدات للطبابة العسكرية في الوزارة.

وذكر بيان للوزارة: "بحضور السفير السعودي في العراق عبد العزيزي الشمري، وقتيبة الجبوري رئيس لجنة الصحة البرلمانية ووكيل وزارة الصحة، ومعاون رئيس أركان الجيش للادارة ومدير الأمور الطبية وقائد القوة الجوية العراقية هبطت الطائرة السعودية C130 في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية في مطار بغداد الدولي وهي محملة بشحنة كبيرة من المساعدات الطبية إلى الطبابة العسكرية".

وأضاف، أن "معاون الإدارة وجه كلمة شكر وتقدير إلى المملكة العربية السعودية على هذه المبادرة القيمة وتمنى أن يستمر هذا التعاون على المستقبل البعيد من خلال بناء أواصر التعاون المشترك بين البلدين على كل الأصعدة ومنها الصعيد العسكري".

المصدر: RT