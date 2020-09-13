مظاهرات غاضبة في صنعاء بعد جريمة تعذيب وقتل شاب بطريقة وحشية

تظاهر المئات في العاصمة اليمنية صنعاء تنديدا بجريمة القتل والتعذيب التي راح ضحيتها الشاب المغدور به عبد الله الأغبري، وأظهر فيديو تعرضه للتعذيب على يد مجموعة من الأشخاص.

تعذيب عبدالله الاغبري حتي الموت صنعاء اليمن pic.twitter.com/EOlo8PxwNr — هدهد سليمان (@ooo34107) September 9, 2020

وطالب المتظاهرون بضرورة محاكمة القتلة والقصاص منهم، هاتفين بشعارات مثل "لن نرتاح لن نرتاح حتى يعدم السفاح".

الجماهير الغاضبة في #صنعاء تحيط بمحل #السباعي مكان ارتكاب جريمة الغدر بالشاب #عبدالله_الاغبري وتطالب بالقصاص العاجل .



ما أثلج صدري أنهم من كل أبناء #اليمن وليسوا من عائلة الشاب أو محافظته فقط . #عبدالله_الاغبري_قضية_رأي_عام#تعزpic.twitter.com/q6VncjBtdH — saif alsahbani (@saifaalsahbani) September 10, 2020

ووثقت الكاميرات تناوب 5 أشخاص في صنعاء، لمدة 6 ساعات على ضرب وتعذيب الشاب عبد الله الأغبري (19 عاما) الذي يعمل لديهم بمحل تجاري.

الضحية #عبدالله_الاغبري شاب من #تعز تناوب على تعذيبه 5 وحوش تابعون لمليشيات #الحوثي بمختلف انواع التعذيب الى ان ازهقت روحه وتم تصوير عملية التعذيب وقاموا ايضا بتقطيع اوردته لاقناع الجهات الرسمية الطبية والبحث الجنائي انه انتحر !

الضحية #عبدالله ترك مدينته واسرته للبحث عن لقمة عيش pic.twitter.com/h0goFGDI0d — الشرعية نت (@alshnet) September 9, 2020

وانتقد نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي الأوضاع التي باتت عليها صنعاء، مشيرين إلى أنها "باتت غابة موحشة"

وذكرت صحيفة "المشهد اليمني" أن أحد المشاركين في جريمة تعذيب الأغبري حاول الانتحار بشرب مادة سامة بعد أن افتضحت جريمتهم وانتشرت على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وما أثارته من هول في الشارع اليمني وحتى خارج اليمن.

المصدر: وسائل إعلام يمنية