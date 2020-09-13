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عضو في مركزية "فتح": كلنا نثق بالتزام المغرب بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

أخبار العالم العربي

عضو في مركزية
Reuters
شباب يلوحون بأعلام فلسطين.
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أعرب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية، حسين الشيخ، عن ثقته بدعم المغرب وعاهلها، الملك محمد السادس، لـ"الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وقال الشيخ، في تغريدة نشرها صباح اليوم الأحد عبر "تويتر": "المغرب ينفي وجود خط مباشر للطيران بينه وبين إسرائيل. وكلنا ثقة بموقف جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بثبات موقفه تجاه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين عاصمة دولة فلسطين، والتزام المغرب الدائم والثابت تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

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وسبق أن نقلت صحيفة "هسبريس" المغربية عن مصدر دبلوماسي كبير نفيه "بشكل قاطع" صحة الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، بصدد قرب الإعلان عن رحلات جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس السبت، إنه من المقرر أن تعلن إسرائيل والمغرب عن رحلات جوية مباشرة ضمن الخطوة التالية من الجهود الأمريكية التي يقودها رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، لتسهيل التطبيع بين إسرائيل ودول عربية.

المصدر: RT

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