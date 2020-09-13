لأول مرة منذ عام 2014.. تونس تعين سفيرا لدى طرابلس

أعلنت تونس أمس السبت عن تعيينها سفيرا لدى العاصمة الليبية طرابلس لأول مرة منذ عام 2014.

ونشرت وزارة الخارجية التونسية على صفحتها في "فيسبوك" قائمة للتعيينات الجديدة لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية تنص خاصة على أن الأسعد عجيلي سيتولى مهام سفارة البلاد في طرابلس.

تونس في 12 سبتمبر 2020 في اطار الحركة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية، قرّر سيادة رئيس الجمهورية... Posted by ‎وزارة الشؤون الخارجية التونسية Ministère des Affaires étrangères Tunisien‎ on Saturday, September 12, 2020

وجاء هذا التعيين بقرار من رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأغلقت تونس سفارتها في طرابلس أوائل أكتوبر 2014، ثم قنصليتها العامة في يوليو 2015، على خلفية تردي الأوضاع الأمنية واختطاف دبلوماسيين تونسيين.

وأعرب الرئيس التونسي الأسبوع الماضي عن استعداد بلاده للإسهام في إعادة إطلاق العملية السياسية في ليبيا من خلال استضافة حوار وطني يجمع مختلف مكونات الشعب الليبي.

ويأتي ذلك في ظل إحراز تقدم ملموس في الأيام الأخيرة في المشاورات بين الفرقاء الليبيين الرامية إلى إطلاق تسوية سياسية في البلاد.

المصدر: وكالات