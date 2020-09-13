مصر.. والدة جندي القطار تبكي على الهواء وتتحدث عن الفيديو الذي وثق إهانته

لم تستطع والدة الجندي المصري، الذي تمت إهانته في القطار بسبب ثمن تذكرة السفر، حبس دموعها خلال حديثها عن الحادثة في برنامج تلفزيوني.

ولفتت والدة الجندي إلى أنها توقعت مكروها قد أصاب ابنها جراء الواقعة، التي وثقتها كاميرات هواتف الركاب وانتشرت على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

كما أعربت عن سعادتها بتكريم نجلها عبدالله، مشيرة إلى حزنها وخوفها الشديدين عقب تداول فيديو لنجلها وهو يعنف على يد الكمسرى ورئيس القطار، وتابعت: "كنت خايفة ومش عارفه هما عملوا فيه إيه".

وقالت إنها تلقت اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع، طمأنها خلاله عن ابنها وأشاد به.

المصدر: وسائل إعلام مصرية