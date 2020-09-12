بعد إهانة مجند في القطار.. مصر تقر مجانية التنقل للشرطة والجيش

اتخذت هيئة السكك الحديد المصرية قرارات جديدة تنص على حق المجندين وأمناء الشرطة والمساعدين في مجانية استخدام القطارات.

ونصت القرارات على عدم دفع أي شيء إذا كان يرتدي الزي الرسمي، وفي حالة عدم ارتدائه يظهر وثيقة الهوية التي تثبت انتماءه لسلك الشرطة أو الجيش.

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ويأتي هذا الإجراء بعد واقعة تمثلت في إهانة مجند بالجيش في أحد القطارات، وإجباره على دفع ثمن تذكرة القطار بقيمة 22 جنيها.

وبعد ظهور فيديو وثق الحادثة فتحت وزارة النقل تحقيقا مع الشخصين، اللذين تشاجرا مع المجند لعدم دفعه تذكرة ومحاولتهما إنزاله من القطار.

المصدر: المصري اليوم