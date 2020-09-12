اليمن.. طيران التحالف العربي يشن سلسلة غارات على مواقع في صنعاء

أفاد مراسلنا في اليمن اليوم الأحد، بأن طيران التحالف العربي شن سلسلة من الغارات على مواقع عدة في العاصمة صنعاء ومحيطها.

وأفاد مراسلنا بأن الطيران التابع للتحالف لا يزال يحلق في أجواء صنعاء.

وشن التحالف هجوما في ساعة مبكرة من صباح السبت، على هدفين في العاصمة صنعاء، التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" الحوثيين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان والمتحدث باسم الجيش اليمني المدعوم من التحالف وضاح الدبيش، أن "مقاتلات شنت 9 غارات على معسكر دائرة الهندسة العسكرية في صنعاء ومقر جهاز الأمن القومي.

بدورها، ذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، أن "6 هجمات استهدفت معسكرا للمهندسين العسكريين السبت"، من دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.

ويأتي الهجوم بعد أن أعلن الحوثيون، أنهم ضربوا "هدفا مهما" في الرياض، يوم الخميس بصاروخ باليستي وطائرات مسيرة.

المصدر: "RT + وكالات"