الأردن.. تعليق دوام المعلمين والطلبة في مخيم الزعتري لمدة أسبوع بسبب كورونا

قرر مدير تربية البادية الشمالية الغربية في الأردن حسن ملاك السبت، تعليق دوام المعلمين والطلبة في مخيم "الزعتري" للاجئين السوريين لمدة أسبوع اعتبارا من يوم غدا الأحد.

وأشار ملاك إلى "التحول من التعلم المدرسي إلى التعلم عن بعد، حفاظا على صحة المعلمين والطلبة، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".

وسجلت الخميس الماضي 3 إصابات جديدة بالفيروس في المخيم الذي يستضيف لاجئين سوريين، حسب ما أعلن محافظ المفرق ياسر العدوان، حيث تعود الإصابات إلى أردنيين اثنين يعملان داخل المخيم ولاجئة سورية.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن السبت، إنه "منذ ظهور فيروس كورونا في الأردن، تأكدت إصابة 5 لاجئين من مخيمي الزعتري والأزرق".

وأعلنت المفوضية عن تخصيص مناطق للحجر الصحي والعزل الذاتي في المخيمين، وفي الوقت الحالي يتم إيواء العائلات التي كانت على اتصال بمن ثبتت إصابتهم هذا الأسبوع في هذه المواقع.

وأشارت إلى أن "التطورات التي حدثت هذا الأسبوع كانت مقلقة للجميع، ولكن بشكل خاص للاجئين الذين يعيشون في المخيمات والأماكن المزدحمة".

المصدر: "قناة المملكة"