مسؤول في "فتح": بعض الحكام العرب رهنوا استمرار حكمهم بإدارة ترامب الفاسدة

استنكر رئيس المكتب الاعلامي مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة "فتح" منير الجاغوب، إعلان التطبيع بين إسرائيل والبحرين، متهما حكاما عربا بأنهم رهنوا استمرار حكمهم بالإدارة الأمريكية.

وكتب الجاغوب على حسابه في "تويتر" إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والبحرين: "ترامب يعلن اتفاق سلام بين إسرائيل والبحرين! لو طلب ترامب من بعض الحكام العرب ان يخلعوا ملابسهم ويسيروا عراة في شوارع تل أبيب لوافقوا مقابل أن يفوز في الانتخابات القادمة، لأنهم رهنوا استمرار حكمهم بهذه الإدارة التي تعيث في الأرض فسادا".

وأضاف: "أخيرا هدأت الجبهة البحرينية الإسرائيلية بعد سنين من الحروب والدمار والفظائع وبعد أن أزهقت مئات الآف الأرواح وضعت الحرب أوزارها وجنح القوم إلى السلم".

وأرفق الجاغوب منشوره بوسم "التطبيع خيانة".

ترامب يعلن اتفاق سلام بين إسرائيل والبحرين!



لو طلب ترامب من بعض الحكام العرب ان يخلعوا ملابسهم ويسيروا عراة في شوارع تل ابيب لوافقوا مقابل ان يفوز في الانتخابات القادمة، لأنهم رهنوا استمرار حكمهم بهذه الإدارة التي تعيث في الأرض فساداً #التطبيع_خيانةpic.twitter.com/QMI5mc1tWg — 🇵🇸🇵🇸منير الجاغوب 🇵🇸🇵🇸 (@MonirAljaghoub) September 11, 2020

اخيرا هدأت الجبهة البحرينية الاسرائيلية بعد سنين من الحروب والدمار والفظائع

وبعد ان ازهقت مئات الاف الارواح وضعت الحرب اوزارها وجنح القوم الى السلم 😁#التطبيع_خيانة — 🇵🇸🇵🇸منير الجاغوب 🇵🇸🇵🇸 (@MonirAljaghoub) September 11, 2020

المصدر: RT