"حماس": اتفاق التطبيع بين إسرائيل والبحرين إصرار على تمرير صفقة القرن

قالت حركة "حماس" اليوم الجمعة، إن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والبحرين "إصرار على تطبيق بنود صفقة القرن التي تصفي القضية الفلسطينية".

كما أكدت منظمة التحرير الفلسطينية عبر تصريحات خاصة لوكالة أنباء "الأناضول"، أنها تعتبر تطبيع البحرين للعلاقات مع إسرائيل "طعنة غادرة أخرى توجه إلى القضية".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل ومملكة البحرين.

#عاجل |"حماس": اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والبحرين "إصرار على تطبيق بنود صفقة القرن التي تصفي القضية الفلسطينية" (تصريح للأناضول) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 11, 2020

المصدر: وكالات