الكاظمي وصالح يجتمعان بين جبال السليمانية - صور

التقى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، مع رئيس الجمهورية برهم صالح وقيادات كردية في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق.

وشهد اللقاء بحث القضايا والملفات المهمة ومجمل التحديات الراهنة، فضلا عن آخر التحضيرات والجهود لإجراء الانتخابات النيابية.

وقال الكاظمي، بحسب بيان حكومي، إن "للعراق اليوم فرصة تاريخية في أن يتجاوز كل عثرات الماضي، وأن يشرع في بناء اقتصاده ونظامه الإداري بالشكل الأفضل، والأنسب لمصالح جميع العراقيين بكل أطيافهم".

وأضاف، أن "اللحظة الحالية تتطلب البناء والتكاتف من أجل تجاوز الأخطاء التي شابت مسيرة بناء العراق الجديد بعد زوال الدكتاتورية".

من جانبه، أثنى رئيس الجمهورية، على "جهود الكاظمي وفريقه الحكومي الساعية الى الإصلاح"، بحسب البيان.

وقال صالح، إن "سياسة الحكومة تتسم بالحرص الكبير على مصالح العراقيين في كل محافظات العراق، وإنها تعمل على ترسيخ سيادة القانون، وتثبيت هيبة الدولة، وإعلاء كلمة القانون فوق الجميع".

المصدر: RT