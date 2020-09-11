شائعات تلهب الشارع الكويتي تارة عن صواريخ وطورا عن صحة أمير البلاد.. والجيش ينفي

نفى الجيش الكويتي صحة ما أسماه "معلومات يتم تداولها عبر وسائل الإعلام المختلفة"، مؤكدا جاهزيته لحفظ الأمن في البلاد، دون أن يوضح طبيعة هذه المعلومات.

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وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي في وقت مبكر من صباح أمس، خبرا عن عبور صاروخ لأجواء البلاد قادم من العراق، حسبما ذكرت صحيفة "الجريدة".

كما جاء بيان الجيش في وقت انتشرت فيه شائعات في الساعات الأخيرة عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لكن الديوان الأميري بدولة الكويت أكد أنه نه لا صحة لما تداولته وسائل الإعلام حول صحة أمير البلاد الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح، مؤكدا أن "حالته مستقرة ويتلقى علاجه المقرر".

وقالت رئاسة أركان الجيش الكويتي، في تغريدة على "تويتر"، مساء الخميس: "تنفي رئاسة الأركان ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتؤكد أن مختلف قطاعات الجيش تعمل وفقا لحالات الاستعداد المقررة لها للمحافظة على أمن البلاد وسلامة أراضيها".

وأهاب الجيش الكويتي "بالجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمتمثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة".

ولم يوضح الجيش الكويتي، في بيانه المقتضبب الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية أيضا، طبيعة ما ينفي صحة حدوثه.

تنفي رئاسة الأركان مايتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتؤكد بأن مختلف قطاعات الجيش تعمل وفقا لحالات الإستعداد المقررة لها للمحافظة على أمن البلاد وسلامة أراضيه، وتهيب بالجميع تحري الدقة وإستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمتمثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة. pic.twitter.com/GsUb0Rwcbg — KUWAIT ARMED FORCES-الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) September 10, 2020

وتفاعل المواطنون مع تغريدة الجيش الكويتي، حيث أعربوا عن سعادتهم بعدم صحة الشائعات المتداولة وتمنوا للشيخ صباح الأحمد دوام الصحة والعافية.

وفي 23 يوليو الماضي، سافر أمير الكويت إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل استكمال علاجه بعد عملية جراحية أجراها في بلاده.

وقبل سفره، فوَض الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بممارسة بعض صلاحياته الدستورية.

المصدر: صحف كويتية