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المغرب يسجل 1889 إصابة و38 وفاة جديدة بكورونا

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المغرب يسجل 1889 إصابة و38 وفاة جديدة بكورونا
Reuters Youssef Boudlal
الطواقم الطبية في المغرب
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تسجيل 1889 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 79767 حالة.

وأكدت الوزارة في بيانها، أن "عدد الحالات المستبعدة بلغ 2081031 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد في مارس الماضي".

وأفاد البيان بتسجيل 38 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات في المملكة إلى 1491 حالة"، كما "تم التأكد من 2127 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى 61850 حالة شفاء".

المصدر: "هسبريس"

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