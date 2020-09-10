عملية "إيريني" تعلن منع سفينة قادمة من الإمارات من التوجه لسواحل ليبيا

أعلنت عملية "إيريني" البحرية الأوروبية عن توقيف سفينة "مشبوهة" غادرت ميناء الشارقة في الإمارات، متوجهة إلى بنغازي في ليبيا.

وقال بيان لمقر العملية الأوروبية الخميس إن "انتهاك الحظر المفروض على إدخال الأسلحة إلى ليبيا، هو السبب في قيام إحدى وحداتنا البحرية عند الساعة 07:00 من صباح اليوم بتوقيف وتفتيش سفينة الشحن (Royal Diamond 7) في المياه الدولية، على بعد حوالي 150 كم شمال مدينة درنة الليبية".

وأشار البيان إلى أن "السفينة المذكورة كانت قد غادرت ميناء الشارقة متوجهة إلى بنغازي وتحمل شحنة كيروسين للطائرات، يفترض أنها كانت مخصصة لأغراض عسكرية، إذ يعتبر هذا الوقود مادة عسكرية من قبل الأمم المتحدة، وبالتالي فإن التدخل يأتي طبقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2292 لعام 2016 بشأن حظر الأسلحة على ليبيا، والذي تم تأكيده وتمديده بموجب القرار 2526 لعام 2020".

وأوضحت قيادة "إيريني" أن "سفينة "هامبورغ" الألمانية، بدعم من سفينة "مارغوتيني" الإيطالية، منعت السفينة التجارية من الوصول إلى المياه الإقليمية الليبية، ورافقتها إلى ميناء تابع للاتحاد الأوروبي لمزيد من التفتيش والتحقيق".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية