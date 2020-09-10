المغرب.. أطراف المشاورات الليبية يتقاسمون 6 مناصب سيادية

أكد مصدر مطلع اليوم الخميس، أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية حول تقاسم 6 مناصب سيادية في المشاورات الجارية بمدينة بوزنيقة المغربية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن المصدر الذي لم تكشف اسمه قوله: "سيتم تقاسم هذه المناصب الستة من أصل عشرة مناصب مناصفة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة".

وأضاف أن المحادثات تمت في أجواء إيجابية سمحت للوفدين بالتوصل لجملة من التفاهمات وبحث آليات وشروط الترشيح لمختلف المناصب السيادية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أكد المشاركون في المشاورات توصلهم لتفاهمات حول "إنهاء انقسام المؤسسات الليبية".

وأوضح عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد خليفة نجم أن المشاورات "تسير بشكل إيجابي وبناء، وتم تحقيق تفاهمات مهمة تتضمن وضع معايير واضحة تهدف للقضاء على الفساد وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي".

المصدر: وكالات