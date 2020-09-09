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حماس: من المؤسف إسقاط الجامعة العربية لمشروع قرار يدين التطبيع بين الإمارات وإسرائيل

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حماس: من المؤسف إسقاط الجامعة العربية لمشروع قرار يدين التطبيع بين الإمارات وإسرائيل
RT
المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم
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قال المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم، إنه من المؤسف إسقاط الجامعة العربية لمشروع قرار يدين اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

وأفاد بأن "عدم قدرة الجامعة على إصدار هذا القرار يغري حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية على استمرار تطبيق المخطط التصفوي للقضية الفلسطينية".

وأكد أنه "يجب على مؤسسة الجامعة العربية أن تعبر عن ضمير الأمة العربية الرافض للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي".

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وحظي القادة الفلسطينيون بدعم السعودية مجددا لإقامة دولة فلسطينية، لكنهم فشلوا في إقناع الجامعة العربية بالتنديد باتفاق التطبيع الذي أبرمته الإمارات وإسرائيل الشهر الماضي.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي للصحفيين "تم حوار جاد وشامل حول مشروع قدمته فلسطين، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة، حول الإعلان الثلاثي وأخذت مناقشة الأمر بعض الوقت، ولكن لم يؤد النقاش في النهاية إلى التوافق حول مشروع القرار المقدم من فلسطين".

واتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل هو أول اتفاق من نوعه بين دولة عربية وإسرائيل منذ أكثر من 20 عاما.

المصدر: RT

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