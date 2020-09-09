الوطن السورية: الأسد يصدر مرسوما بشأن إعدام مرتكبي جريمة بيت سحم

أفادت وسائل إعلام سورية بأن الرئيس بشار الأسد أصدر اليوم الأربعاء مرسوما يقضي بتنفيذ حكم الإعدام الصادق بحق المدانين في جريمة بيت سحم المدوية التي راح ضحيتها ثلاثة أطفال ووالدتهم.

وأكدت صحيفة "الوطن" السورية بأن المرسوم الرئاسي يقضي بتنفيذ حكم الإعدام الصادر عن المحكمة العسكرية الأولى في دمشق بحق المواطنين محمد عمر مصطفى مولود ومحمد أحمد مرزوق.

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وحكم عليهما في يوليو الماضي بالإعدام لارتكابهما جنايتي القتل قصدا للأول والاشتراك بالقتل قصدا للثاني، والذي تم ارتكابه على أكثر من شخص ثلاثة منهم أعمارهم دون الخامسة عشر، تنفيذا لجناية السلب بالعنف.

وقُتل هؤلاء الأطفال ووالدتهم طعنا وأصيب والدهم بجروح حرجة، خلال تنفيذ هذين المدانين سطوا مسلحا على منزلهم ثم قاما بإحراق المنزل لإخفاء آثار الجريمة.

المصدر: الوطن + وكالات