سوريا.. أحكام بالإعدام على مرتكبي جريمة " بيت سحم"

أصدرت محكمة الجنايات العسكرية الأولى حكم الإعدام بحق مرتكبي جريمة بيت سحم المروعة التي ذهب ضحيتها امرأة وثلاثة أطفال بعدما ارتكب القتلى بحقهم ابشع جرائم القتل.

وتلا رئيس المحكمة الحكم في جلسة علنية بعدما ثبت بالأدلة إدانتهم بارتكاب عدة جرائم بما فيها ارتكاب جربمة القتل قصدا بحق عائلة ياسر الصعب الذي حضر الحكم مع والدته ووالده.

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ونص الحكم القضائي تطبيق العقوبة الأشد بعدما تم توجيه العديد من العقوبات بحقهم بما فيها السجن ألا وهي الإعدام.

وكانت بلدة بيت سحم بريف دمشق قد شهدت وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها 3 أطفال مع والدتهم طعنا وإحراق المنزل لإخفاء الجريمة.

المصدر: وكالات