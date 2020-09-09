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السجن 8 سنوات لبرلماني جزائري

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السجن 8 سنوات لبرلماني جزائري
بهاء الدين طليبة
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قضت محكمة سيدي امحمد في الجزائر بالسجن النافذ لمدة 8 سنوات على النائب البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني، بهاء الدين طليبة، في قضية التلاعب بالقوائم الانتخابية لتشريعات 2017.

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كما قضت المحكمة، اليوم الأربعاء، بتغريم بهاء الدين 8 ملايين دينار، أي ما يعادل 62 ألف دولار، ومصادرة أملاكه، بعد توجيه تهم فساد له، تتعلق بتبديد أموال عمومیة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، وإساءة استغلال الوظیفة والتزوير في محررات عمومیة.

وشهدت الجزائر منذ فبراير 2019، حراكا شعبيا مناهضا للسلطة استمر لحين تعليقه منتصف مارس، بسبب تفشي جائحة كورونا، ونجح في الضغط على السلطة السياسية ودفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي عن منصبه في أبريل 2019.

المصدر: صحيفة الشروق

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