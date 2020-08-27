صحيفة: منع نجلي رئيس الأركان الجزائري الراحل من مغادرة البلاد

أفادت صحيفة "الوطن" الجزائرية، بأن اثنين من أبناء الرئيس السابق لأركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح ممنوعان من السفر، لخضوعهما للتحقيق في قضايا فساد.

وأشارت الصحيفة الصادرة بالفرنسية إلى أن التحقيقات الأمنية مع نجلي أحمد قايد صالح، عادل وبومدين، أفضت في 18 أغسطس إلى وضعهما على قائمة الممنوعين من مغادرة البلاد، وذلك بقرار من مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة.

وأوضحت الصحيفة أن القرار الذي اتخذته النيابة لم يشمل عادل وبومدين فقط، بل عشرة أشخاص على الأقل سيكونون معنيين بقرار المنع، وأن هذا الإجراء التحفظي اتخذ عشية فتح الحدود مجددا أمام السفر.

يذكر أن الفريق أحمد قايد صالح وافته المنية شهر ديسمبر الماضي.

المصدر: "الوطن"