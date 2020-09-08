الأردن يسجل أكثر من 100 إصابة جديدة بكورونا لأول مرة

أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، تسجيل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 99 حالة محلية، ليتجاوز الأردن لأول مرة منذ بدء الجائحة عتبة 100 إصابة يومية بكورونا.

وقال جابر خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن العدد التراكمي الكلي للحالات في البلاد أصبح 2581 حالة.

وسُجلت 4 إصابات في فنادق الحجر، و57 حالة محلية في عمان، و25 حالة محلية في الكرك، و5 حالات في البلقاء، وحالتان في إربد، و7 حالات في الزرقاء، كما سجلت 3 حالات محلية في جرش.

وأكد جابر تسجيل وفاتين منذ البارحة إلى صباح اليوم، بمستشفى الأمير حمزة.

كما كشف الوزير عن تسجيل 68 حالة شفاء هذا اليوم.

المصدر: وسائل إعلام أردنية