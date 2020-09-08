السودان يشكر مصر على سرعة الاستجابة

أعربت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية السودانية لينا الشيخ، عن شكرها لمصر، على سرعة الاستجابة في إرسال مساعدات بشكل عاجل لدعم متضرري الفيضانات.

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وقالت الشيخ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم: "الأخوة في مصر سريعون في الاستجابة دائما، أرسلوا الحاجات الأساسية التي نحتاج إليها بالفعل في تلك المرحلة، وتم شحنها بأسرع ما يمكن".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بفتح جسر جوي لتقديم مساعدات عاجلة لمتضرري السيول في دولة السودان وإرسال طائرات شحن عسكرية محملة بالمساعدات.

وأوضحت الشيخ أن "اللجنة العليا بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، والمنظمات الأممية المعنية بالشؤون الإنسانية، تعمل على حصر المتطلبات التي يحتاجها السودان للتعامل مع الموقف الحالي، والموارد الموجودة بالفعل، والفجوة الموجودة بين الحاجات والموارد الذاتية، سنسعى لسدها عبر الدعم الخارجي".

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني قرر، يوم الجمعة الماضية، اعتبار البلاد "منطقة كوارث طبيعية"، وإعلان حالة الطوارئ في كافة أرجاء البلاد لمدة 3 أشهر، وذلك على خلفية السيول والفيضانات التي ضربت البلاد، وخلفت أكثر من 100 وفاة، وأضرارا مادية بالغة.

المصدر: وكالات