مصر ترسل طائرات عسكرية إلى السودان وجنوب السودان بشكل عاجل

أعلنت القوات المسلحة المصرية فتح جسر جوي لإرسال مساعدات عاجلة لمتضرري السيول بدولة السودان وتقديم مساعدات عاجلة لدولة جنوب السودان.

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وقالت القوات المسلحة المصرية: "في إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة والصديقة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح جسر جوي لتقديم المساعدات إلى الأشقاء بدولة السودان في ظل الأزمة التى تمر بها حاليا، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم، محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة السودان الشقيقة".

وفي سياق متصل، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار جوبا محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والخيام المقاومة للأمطار لرفع العبء عن كاهل الشعب الجنوب سوداني.

وأعرب الجانب السوداني عن "عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها فى أوقات المحن والأزمات"، كما قدم المسؤولون بدولة جنوب السودان "الشكر للقيادة المصرية الحكيمة التى تمد يد العون لكافة الدول التى تمر بأزمات".

المصدر: RT